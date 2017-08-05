«Задом выезжали и прямо в столб»: цыганский «ВАЗ» перевернулся в Брянске
Вечером 6 августа на въезде в Радицу-Крыловку перевернулся «ВАЗ».
Фото и видео в соцсетях разметили очевидцы. По их словам, в попавшем в аварию «ВАЗе» находились цыгане.
«Цыганский дрифт?», «Живы все. Вроде. Цыгане вокруг бегают», «Да пьяный был, я видел, как они из за моста задом выезжали и прямо в столб», – сообщают очевидцы.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
07 Августа, 2017
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