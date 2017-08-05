Пьяный водитель без «прав» отделался ссадиной в «цыганском» ДТП в Брянске
Водитель перевернувшегося в Брянске «ВАЗа» сел за руль без прав. От медосвидетельствования он отказался.
В ГИБДД Брянска рассказали подробности аварии с участием принадлежащей цыганам машины. Напомним, ДТП произошло 6 августа.
По данным ГИБДД, около 18.30 у дома № 33 по бульвару Щорса 25-летний водитель «ВАЗ-2106» врезался в отбойник, после чего машина перевернулась.
Водителя доставили в больницу с ссадиной правого локтя. На него составили протокол за отсутствие водительского удостоверения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Новости регионов
07 Августа, 2017
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