Пьяный водитель без «прав» отделался ссадиной в «цыганском» ДТП в Брянске

Водитель перевернувшегося в Брянске «ВАЗа» сел за руль без прав. От медосвидетельствования он отказался.

В ГИБДД Брянска рассказали подробности аварии с участием принадлежащей цыганам машины. Напомним, ДТП произошло 6 августа.

По данным ГИБДД, около 18.30 у дома № 33 по бульвару Щорса 25-летний водитель «ВАЗ-2106» врезался в отбойник, после чего машина перевернулась.

Водителя доставили в больницу с ссадиной правого локтя. На него составили протокол за отсутствие водительского удостоверения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.