Из-за тройного ДТП на Авиационной в Брянске образовалась пробка
Тройная авария парализовала движение в Советском районе Брянска.
ДТП произошло в начале девятого утра 7 августа на улице Авиационной, сообщили в региональном ГУ МЧС. Очевидцы сообщают, что столкнулись Nissan, Audi и «ВАЗ». От удара Nissan перевернулся на мокрой дороге.
По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Авария спровоцировала большую пробку в Советском районе.
Новости регионов
07 Августа, 2017
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