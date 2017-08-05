Из-за тройного ДТП на Авиационной в Брянске образовалась пробка

Тройная авария парализовала движение в Советском районе Брянска.

ДТП произошло в начале девятого утра 7 августа на улице Авиационной, сообщили в региональном ГУ МЧС. Очевидцы сообщают, что столкнулись Nissan, Audi и «ВАЗ». От удара Nissan перевернулся на мокрой дороге.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Информации от ГИБДД пока не поступало.

Авария спровоцировала большую пробку в Советском районе.