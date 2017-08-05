Из Десны в Брянске достали тело 41-летнего мужчины

7 августа из Десны в Бежицком районе Брянска подняли тело 41-летнего мужчины.

По данным ГУ МЧС по Брянской области, тело находилось в не оборудованном для купания месте – из воды его достали водозалы.

На месте работали девять человек: трое водолазов, трое медиков, двое полицейских и инспектор ГИМС.

Приичины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.