Из Десны в Брянске достали тело 41-летнего мужчины
7 августа из Десны в Бежицком районе Брянска подняли тело 41-летнего мужчины.
По данным ГУ МЧС по Брянской области, тело находилось в не оборудованном для купания месте – из воды его достали водозалы.
На месте работали девять человек: трое водолазов, трое медиков, двое полицейских и инспектор ГИМС.
Приичины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
Новости регионов
07 Августа, 2017
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