Менеджер магазина в Брянске прикарманил 148 тысяч рублей
В Брянске старшего менеджера магазина задержали за присвоение выручки.
Как сообщили в региональном УМВД, в отдел полиции Фокинского района обратился руководитель торгового предприятия. По его словам, по итогам инвентаризации была обнаружена недостача 148 тысяч рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 27-летний старший менеджер магазина. Он сознался, что в течение нескольких недель вносил ложные данные в финансовые отчеты, присваивая часть выручки.
По статье «Присвоение или растрата» менеджеру грозит до шести лет заключения и выплата штрафа.
Новости регионов
07 Августа, 2017
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