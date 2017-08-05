Менеджер магазина в Брянске прикарманил 148 тысяч рублей

В Брянске старшего менеджера магазина задержали за присвоение выручки.

Как сообщили в региональном УМВД, в отдел полиции Фокинского района обратился руководитель торгового предприятия. По его словам, по итогам инвентаризации была обнаружена недостача 148 тысяч рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 27-летний старший менеджер магазина. Он сознался, что в течение нескольких недель вносил ложные данные в финансовые отчеты, присваивая часть выручки.

По статье «Присвоение или растрата» менеджеру грозит до шести лет заключения и выплата штрафа.