Пенсионерка сломала два ребра в брянском троллейбусе
В Брянске 81-летняя пассажирка троллейбуса получила тяжелые травмы во время движения.
ДТП произошло 5 августа около 11.25 у дома № 170 по улице Красноармейской, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель троллейбуса ехал со стороны проспекта Станке Димитрова к улице Крахмалева и резко затормозил перед остановкой. Пожилая пассажирка упала.
Ее доставили в больницу с переломами 6-го и 7-го ребер справа.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
07 Августа, 2017
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