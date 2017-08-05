Пенсионерка сломала два ребра в брянском троллейбусе

В Брянске 81-летняя пассажирка троллейбуса получила тяжелые травмы во время движения.

ДТП произошло 5 августа около 11.25 у дома № 170 по улице Красноармейской, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель троллейбуса ехал со стороны проспекта Станке Димитрова к улице Крахмалева и резко затормозил перед остановкой. Пожилая пассажирка упала.

Ее доставили в больницу с переломами 6-го и 7-го ребер справа.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.