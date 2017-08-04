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Жителя Брянска осудят за торговлю незамерзайки с метилом

Опубликовано Сегодня, 09:30

32-летний житель Брянска организовал производство и сбыт стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с сентября по декабрь 2016 года в производственном помещении в деревне Сельцо Дятьковского района брянец, имея штат рабочих и оборудование, организовал производство, хранение и сбыт незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости различных марок.

Для изготовления жидкости он использовал метиловый спирт, опасный для жизни и здоровья человека. Таким образом «производитель» существенно снизил затраты, а соответственно, и качество продукции, что, однако, не смущало покупателей.

Полицейские изъяли из оборота более 28 тысяч литров метилового спирта и свыше 1 тысячи литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости.

Уголовное дело возбудили по статье «Сбыт ядовитых веществ, а также производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности», его расследование завершено. В ближайшее время житель Брянска предстанет перед судом.

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