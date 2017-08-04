Жителя Брянска осудят за торговлю незамерзайки с метилом
32-летний житель Брянска организовал производство и сбыт стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта.
Как сообщили в региональной прокуратуре, с сентября по декабрь 2016 года в производственном помещении в деревне Сельцо Дятьковского района брянец, имея штат рабочих и оборудование, организовал производство, хранение и сбыт незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости различных марок.
Для изготовления жидкости он использовал метиловый спирт, опасный для жизни и здоровья человека. Таким образом «производитель» существенно снизил затраты, а соответственно, и качество продукции, что, однако, не смущало покупателей.
Полицейские изъяли из оборота более 28 тысяч литров метилового спирта и свыше 1 тысячи литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости.
Уголовное дело возбудили по статье «Сбыт ядовитых веществ, а также производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности», его расследование завершено. В ближайшее время житель Брянска предстанет перед судом.
Новости регионов
08 Августа, 2017
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