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По Клинцам гулял голый мужчина

Опубликовано Вчера, 22:05

Жители Клинцов стали свидетелями эксгибиционистской выходки мужчины средних лет.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, совершенно обнаженный мужчина прогуливался по городским улицам в понедельник, 7 августа.

Возмущенные жители Клинцов распространили фото в соцсетях. Судя по снимкам, происходящее смущало лишь окружающих, но никак не нагого мужчину. Несмотря на полное отсутствие одежды, тот заходил в местные магазины и успешно делал покупки.

«Что за д***б???», – недоумевает один из очевидцев.

Не чужды жителям Клинцов и экзистенциальные настроения. «Да те, кто это снимает и выкладывает, недалеко ушли от самого «танцора», – отмечает одна из местных жительниц.

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