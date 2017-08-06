По Клинцам гулял голый мужчина
Жители Клинцов стали свидетелями эксгибиционистской выходки мужчины средних лет.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, совершенно обнаженный мужчина прогуливался по городским улицам в понедельник, 7 августа.
Возмущенные жители Клинцов распространили фото в соцсетях. Судя по снимкам, происходящее смущало лишь окружающих, но никак не нагого мужчину. Несмотря на полное отсутствие одежды, тот заходил в местные магазины и успешно делал покупки.
«Что за д***б???», – недоумевает один из очевидцев.
Не чужды жителям Клинцов и экзистенциальные настроения. «Да те, кто это снимает и выкладывает, недалеко ушли от самого «танцора», – отмечает одна из местных жительниц.
Новости регионов
08 Августа, 2017
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