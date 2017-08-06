По Клинцам гулял голый мужчина

Жители Клинцов стали свидетелями эксгибиционистской выходки мужчины средних лет.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, совершенно обнаженный мужчина прогуливался по городским улицам в понедельник, 7 августа.

Возмущенные жители Клинцов распространили фото в соцсетях. Судя по снимкам, происходящее смущало лишь окружающих, но никак не нагого мужчину. Несмотря на полное отсутствие одежды, тот заходил в местные магазины и успешно делал покупки.

«Что за д***б???», – недоумевает один из очевидцев.

Не чужды жителям Клинцов и экзистенциальные настроения. «Да те, кто это снимает и выкладывает, недалеко ушли от самого «танцора», – отмечает одна из местных жительниц.