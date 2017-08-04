В Жуковском районе орудовал особо опасный рецидивист
В Жуковке особо опасного рецидивиста отправили в колонию за серию преступлений, совершенных им через неделю после освобождения.
Как сообщили в региональной прокуратуре, 6 июня, спустя неделю после завершения «отсидки», злоумышленник проник в дом одинокого 69-летнего жителя деревни Селеевка и избил его граблями, после чего украл 10,4 тысячи рублей.
Ранее, 2 июня, в Жуковке он украл у женщины велосипед. В этот же день, выпивая с 22-летней знакомой, он пригрозил ей убийством.
Суд приговорил рецидивиста к восьми с половиной годам колонии особого режима.
Новости регионов
08 Августа, 2017
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