В Жуковском районе орудовал особо опасный рецидивист

В Жуковке особо опасного рецидивиста отправили в колонию за серию преступлений, совершенных им через неделю после освобождения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 6 июня, спустя неделю после завершения «отсидки», злоумышленник проник в дом одинокого 69-летнего жителя деревни Селеевка и избил его граблями, после чего украл 10,4 тысячи рублей.

Ранее, 2 июня, в Жуковке он украл у женщины велосипед. В этот же день, выпивая с 22-летней знакомой, он пригрозил ей убийством.

Суд приговорил рецидивиста к восьми с половиной годам колонии особого режима.