В Брянске из-за водителя автобуса ранены пожилые пешеход и пассажирка
В Брянске водитель автобуса устроил ДТП, в результате которого пострадали двое пенсионеров: пешеход и пассажирка.
ДТП произошло 7 августа около 18.15 у дома № 31 по улице Красноармейской в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
59-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» ехал от проспекта Ленина в сторону улицы Урицкого. Подъезжая к остановке, он сбил 76-летнего пешехода, который споткнулся о бордюр и упал на автобус. Из-за резкого торможения 65-летняя пассажирка автобуса упала в салоне.
Пенсионера-пешехода доставили в травмпункт с ушибом грудной клетки. Пассажирка автобуса также получила ушиб грудной клетки.
По факту ДТП проводится проверка.
Новости регионов
08 Августа, 2017
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