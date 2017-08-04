В Брянске из-за водителя автобуса ранены пожилые пешеход и пассажирка

В Брянске водитель автобуса устроил ДТП, в результате которого пострадали двое пенсионеров: пешеход и пассажирка.

ДТП произошло 7 августа около 18.15 у дома № 31 по улице Красноармейской в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

59-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» ехал от проспекта Ленина в сторону улицы Урицкого. Подъезжая к остановке, он сбил 76-летнего пешехода, который споткнулся о бордюр и упал на автобус. Из-за резкого торможения 65-летняя пассажирка автобуса упала в салоне.

Пенсионера-пешехода доставили в травмпункт с ушибом грудной клетки. Пассажирка автобуса также получила ушиб грудной клетки.

По факту ДТП проводится проверка.