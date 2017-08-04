В Брянске задержали угонщика, продавшего «ВАЗ» по частям
В Брянске задержали серийного автомобильного вора, угнавшего «ВАЗ-2110» и продавшего его по частям.
По словам старшего следователя следственного отдела (по обслуживанию Фокинского района) следственного управления УМВД России по городу Брянску старшего лейтенанта юстиции Максима Рулева, в полицию обратилась 30-летняя владелица «ВАЗа».
На след подозреваемого вышли сотрудники уголовного розыска. Полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Фокинского района в гараже, где хранились детали от разобранной машины.
Он рассказал, что продал угнанный «ВАЗ» по частям. По словам автовора, ранее он совершил четыре аналогичных преступления, украв несколько аккумуляторов.
По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.
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