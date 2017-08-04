Площадь Ленина в Брянске оцепили из-за угрозы взрыва
Днем 8 августа оцепили площадь Ленина в Советском районе Брянска.
По информации областного УМВД, поступила информация о подозрительном предмете, найденном у елей недалеко от памятника Ленину. На месте работали полицейские, спасатели, медики. Причиной переполоха оказался бесхозный пакет.
В настоящее время оцепление на площади Ленина сняли.
Новости регионов
«Погорела» на взятке. В Смоленской области бывшая завскладом исправительной колонии предстанет перед судом
08 Августа, 2017
|+18
|$61
|€71
Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» по Северо-Западному региону провела «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Новгородской области в Великом Новгороде.
Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в июле 2017 года превысило 500 тыс.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) в первом полугодии 2017 года. За отчетный период предприятием исполнено 816 договоров ТП.
С 8 августа по 11 августа, с 8:00 до 17:00, пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде 423 км, расположенном рядом со станцией Навля. Работы пройдут в рамках комплексной программы по развитию и ремонту инфраструктуры в зоне переездов, которая направлена на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.