Площадь Ленина в Брянске оцепили из-за угрозы взрыва

Днем 8 августа оцепили площадь Ленина в Советском районе Брянска.

По информации областного УМВД, поступила информация о подозрительном предмете, найденном у елей недалеко от памятника Ленину. На месте работали полицейские, спасатели, медики. Причиной переполоха оказался бесхозный пакет.

В настоящее время оцепление на площади Ленина сняли.