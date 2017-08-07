Украинец упал и ушибся в брянской маршрутке № 245

39-летний житель Украины пострадал в результате падения в 245-й маршрутке в Брянске.

ДТП произошло 8 августа около 11.50 у дома № 39 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

Водитель маршрутки, житель Карачева, ехал к улице Красноармейской и резко затормозил. В салоне находились 17 пассажиров – один из них, гражданин Украины, упал. В момент ДТП украинец передвигался по салону, чтобы передать деньги за проезд.

В травмпункте Советского района у него диагностировали ушиб грудной клетки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.