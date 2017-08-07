В брянском селе пьяный 17-летний водитель мопеда сбил 15-летнего пешехода

Авария с участием двух несовершеннолетних произошла в селе Высокоселище Суражского района.

Как сообщили в областной ГИБДД, 8 августа около 23.30 на улице Ленина в Высокоселище 17-летний водитель мопеда «Орион» сбил 15-летнего пешехода.

Водитель мопеда ехал со стороны Суража к селу Нивное. Пешеход шел по краю дороги в попутном направлении.

Его госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, позвоночно-спинной травмой шейного отдела позвоночника и грудного отдела, ушибами и ссадинами кровоподтеками лица, лба, подбородка и ушибленной раной голени.

Водитель мопеда отказался от медицинского освидетельствования. За руль он сел, не имея водительского удостоверения.