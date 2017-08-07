В Брянске перебегавший дорогу пенсионер попал под «ВАЗ»
В Брянске 66-летний мужчина, решивший перебежать дорогу в неположенном месте, попал под машину.
ДТП произошло 7 августа около 20.10 у дома № 29 по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе. Пенсионера сбил 48-летний водитель «ВАЗ-21120», который ехал в сторону улицы Литейной.
8 августа пенсионер обратился в травмпункт – у него диагностировали закрытый перелом средней трети малоберцовой кости.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
Новости регионов
09 Августа, 2017
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