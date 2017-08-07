Брянец украл из ларька сигареты, алкоголь и продукты на 42,5 тысячи рублей
31-летний житель Брянского района совершил крупную кражу в торговом павильоне.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратились сотрудники продуктового павильона в селе Новоселки Брянского района.
Ночью злоумышленник проник в помещение, повредив стену. Добычей вора стали сигареты, спиртное и продукты общей стоимостью около 42,5 тысячи рублей.
Подозреваемым оказался 31-летний местный житель. Он сознался в краже, однако вернуть смог лишь часть украденного.
Брянцу грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
09 Августа, 2017
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