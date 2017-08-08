Халатность при обслуживании дома стала причиной гибели 4 человек в Брянске

Руководительница управляющей компании ООО «ЖСК» и работник ООО «Брянский центр пожарной безопасности», предстанут перед судом по обвинению в халатности, приведшей к гибели четырех человек в октябре 2015 года.

Жильцы многоквартирного дома на улице Докучаева в Брянске погибли с 5 по7 октября, отравившись угарным газом. По версии следствия, с июня 2013 года по сентябрь 2015 года директор управляющей компаний не организовала обязательные мероприятия по проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов. В результате дымоход дома оказался неисправным.

Затем 5 октября 2015 года представитель ООО «Брянский центр пожарной безопасности» занимался чисткой газоходов и систем вентиляции на крыше этого жилого дома. Во время его работы частицы уже разрушенной кирпичной кладки попали внутрь дымохода, который был засорен еще ранее. Работу вентилляционной системы в одной из квартир после проведения чистки работник не проверил.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.