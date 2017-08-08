В Брянске ищут 32-летнего мужчину, ушедшего из дома 2 августа

Дмитрий Петров пропал в Брянске 2 августа, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Брянск».

Пропавшему 32 года. Его рост - около180 сантиметров, телосложение среднее. Волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения он был одет в футболку с воротником «поло» ярко-синего цвета и синие шорты. На ногах – коричневые тапочки.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия, просят позвонить по тел. 88007005452 или 02, 102.