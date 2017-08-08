В Володарском районе Брянска ночью горел нежилой дом

Нежилой дом загорелся в Володарском районе города Брянска в ночь на 10 августа.

Звонок о пожаре на улице Парк Е поступил на пульт оперативного дежурного в 4:15 утра. На место оперативно выехали пожарные расчеты на трех автоцистернах.

Как оказалось, огонь охватил крышу постройки. Справится с возгоранием пожарным удалось в течении получаса.

Как отмечают представители ГУ МЧС России по Брянской области, в результате пожара никто из людей не пострадал. Причины загорания установят специалисты ведомства.