В Володарском районе Брянска ночью горел нежилой дом
Нежилой дом загорелся в Володарском районе города Брянска в ночь на 10 августа.
Звонок о пожаре на улице Парк Е поступил на пульт оперативного дежурного в 4:15 утра. На место оперативно выехали пожарные расчеты на трех автоцистернах.
Как оказалось, огонь охватил крышу постройки. Справится с возгоранием пожарным удалось в течении получаса.
Как отмечают представители ГУ МЧС России по Брянской области, в результате пожара никто из людей не пострадал. Причины загорания установят специалисты ведомства.
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10 Августа, 2017
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