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В Володарском районе Брянска ночью горел нежилой дом

Опубликовано Сегодня, 10:05

Нежилой дом загорелся в Володарском районе города Брянска в ночь на 10 августа.

Звонок о пожаре на улице Парк Е поступил на пульт оперативного дежурного в 4:15 утра. На место оперативно выехали пожарные расчеты на трех автоцистернах.

Как оказалось, огонь охватил крышу постройки. Справится с возгоранием пожарным удалось в течении получаса.

Как отмечают представители ГУ МЧС России по Брянской области, в результате пожара никто из людей не пострадал. Причины загорания установят специалисты ведомства.

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