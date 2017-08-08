Трехлетний ребенок попал под колеса Volkswagen Passat в Клинцах
Ребенок попал под колеса иномарки на улице Гензика в Клинца вечером 9 августа. ДТП произошло в восьмом часу вечера.
Трехлетний малыш выбежал на проезжую часть и 58-летний водитель не успел среагировать на ситуацию.
Ребенок был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом предплечья, перелом голени, тупую травму живота, травматический шок.
По факту произошедшего проводится проверка.
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