В Брянске подросток избил и ограбил на улице 28-летнего мужчину
15-летний житель Брянска подозревается в уличном грабеже. О нападении в полицию сообщил 28-летний потерпевший.
Юноша избил мужчину и отобрал у него дорогостоящий смартфон. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.
В ходе расследования сыщикам удалось выйти на подозреваемого, которым оказался 15-летний местный житель. Молодой человек был задержан. Во время допроса парень сознался в грабеже и вернул похищенный телефон потерпевшего.
В отношении задержанного возбуждено дело по уголовной статье «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Новости регионов
10 Августа, 2017
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