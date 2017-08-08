В Брянске подросток избил и ограбил на улице 28-летнего мужчину

15-летний житель Брянска подозревается в уличном грабеже. О нападении в полицию сообщил 28-летний потерпевший.

Юноша избил мужчину и отобрал у него дорогостоящий смартфон. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В ходе расследования сыщикам удалось выйти на подозреваемого, которым оказался 15-летний местный житель. Молодой человек был задержан. Во время допроса парень сознался в грабеже и вернул похищенный телефон потерпевшего.

В отношении задержанного возбуждено дело по уголовной статье «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.