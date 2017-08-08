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В Брянске неизвестный велосипедист сбил маленького ребенка и скрылся с места происшествия

Опубликовано Сегодня, 15:52

Велосипедист, личность которого не установлена до сих пор, сбил шестилетнюю девочку в Володарском районе города Брянска.

31 июля в половине десятого вечера мужчина сбил ребенка около дома № 12 на улице Пушкина. В этот момент маленькая девочка гуляла вместе со своей матерью.

Ребенок получил травмы головы, а велосипедист поспешил скрыться с места происшествия. На данный момент его личность пытаются установить сотрудники областного управления ГИБДД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, просят позвонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33 или обратитесь лично по адресу: город Брянск, проспект Московский, 88.

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