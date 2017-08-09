В Выгоничах задержали мужчину, укравшего 3000 рублей из банкомата
31-летний житель Выгоничей стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
О пропаже денег в полицию сообщила 51-летняя жительница поселка городского типа. Потерпевшая рассказала, что хотела снять 3000 рублей, но банкомат вернул ей карту, не выдав необходимую сумму. Женщина решила, что в банкомате закончились купюры и сняла сумму уже в другом месте.
Через несколько дней женщина обнаружила, что с ее счета списаны обе суммы. В отделении банка ей подтвердили эту информацию.
В ходе расследования сыщики вышли на 31-летнего местного жителя. Мужчина признался, что заметил торчащие из банкомата деньги и присвоил их себе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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