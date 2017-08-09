Правозащитники сообщают об издевательствах над осужденными в брянской ИК-4
Правозащитники сообщают о применении насилия к осужденным, находящимся в штрафном изоляторе и отряде со строгими условиями содержания в брянской колонии № 4, сообщает «Интерфакс».
Сообщается о том, что в исправительной колонии тринадцать человек объявили голодовку, некоторые из них нанесли себе раны.
По данным ООД «За права человека», 8 июля на территорию ИК-4 Брянской области были введены бойцы спецназа для проведения обысков, которые оставались в колонии на протяжении недели, применяли насилие к осужденными.
Официальным комментарием от УФСИН о ситуации в исправительной колонии представители агентства «Интерфакс» и других средств массовой информации на данный момент не располагают.
Новости регионов
11 Августа, 2017
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