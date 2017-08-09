В Брянске пожарная машина сбила маленькую девочку

Пожарная машина сбила девочку на улице Фокина в Советском районе Брянска.

Как сообщает паблик «Типичный Брянск», в результате ДТП ребенок остался жив. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

«После укола обезболивающего девочка до кареты скорой шла сама. Держим пальцы чтобы не было осложнений, так как удар пришелся в голову», - отмечает в комментариях один из подписчиков.