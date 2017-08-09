25-летняя жительница Брянска погибла в ДТП в Воронеже
ДТП, в результате которого погибли два человека, произошло улице Героев Сибиряков в Воронеже 11 августа в начале второго ночи.
22-летний водитель иномарки Ford Focus выехал на полосу встречного движения и протаранил автомобиль ВАЗ-21122.
В результате аварии пассажирка отечественной «легковушки», которой оказалась, 25-летняя жительница Брянской области, скончалась на месте происшествия.
Водители были госпитализированы в медицинское учреждение, где водитель иномарки также впоследствии скончался.
По данному факту проводится полицейская проверка.
Новости регионов
11 Августа, 2017
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