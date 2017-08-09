25-летняя жительница Брянска погибла в ДТП в Воронеже

ДТП, в результате которого погибли два человека, произошло улице Героев Сибиряков в Воронеже 11 августа в начале второго ночи.

22-летний водитель иномарки Ford Focus выехал на полосу встречного движения и протаранил автомобиль ВАЗ-21122.

В результате аварии пассажирка отечественной «легковушки», которой оказалась, 25-летняя жительница Брянской области, скончалась на месте происшествия.

Водители были госпитализированы в медицинское учреждение, где водитель иномарки также впоследствии скончался.

По данному факту проводится полицейская проверка.