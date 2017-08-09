У 85-летней жительницы Брянска украли кошелек в супермаркете
О пропаже кошелька в полицию сообщила 85-летняя жительница Бежицкого района. По словам потерпевшей, кошелек, в котором она хранила 10 000 рублей, пропал у нее во время похода в магазин.
В течении суток полицейские задержали 52-летнего безработного, который вскоре признался в совершении кражи. Мужчина воспользовался моментом, когда пенсионерка отвлеклась, и незаметно забрал со стола ее кошелек.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по уголовной статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Новости регионов
11 Августа, 2017
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