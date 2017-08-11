Иномарка Audi сгорела в переулке Почтовом в Брянске
Сообщение о возгорании автомобиля в Бежицком районе Брянска поступило спасателям в одиннадцатом часу вечера 12 августа.
Пламя охватило легковой автомобиль марки Audi 100 в Почтовом переулке города.
На место происшествия прибыли две пожарные машины. На полыхающую иномарку были поданы два ручных пожарных ствола. Пожар был потушен в 23:10.
Никто из людей не пострадал. Специалисты регионального ГУ МЧС России устанавливают причину возгорания.
Новости регионов
13 Августа, 2017
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