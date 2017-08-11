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Экс-депутат областной Думы Николай Зародыш признан виновным в мошенничестве

Опубликовано Сегодня, 12:58

Суд апелляционной инстанции Брянского областного суда оставил в силе приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Брянской облдумы шестого созыва Николая Зародыша, который был приговорен к двум годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее клинцовский городской суд вынес приговор и установил, что Николай Зародыш, являясь депутатом Клинцовского горсовета, получил от своего знакомого 650 тысяч рублей. За данное «вознаграждение» он обещал решить вопрос товарища, связанный с выделением дома в Клинцах. При этом сам депутат в силу своих полномочий он не имел такой возможности и создавал лишь видимость дела.

«Осужденный и его защитник обжаловали приговор в вышестоящей судебной инстанции, однако их доводы были опровергнуты прокурором», - сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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