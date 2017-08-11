В Брянске на улице Орловской мужчина зарезал собутыльника

Убийство в одной из квартир на улице Орловской в Брянске произошло 8 августа.

Как отмечают представители следствия, мужчины распивали спиртные напитки и во время застолья между ними вспыхнула ссора, которая закончилась поножовщиной.

Один из мужчин схватился за нож и нанес своему товарищу несколько ударов. От ранений 49-летний мужчина скончался на месте.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.