Дерево упало на территории детского сада в Брянске
Порывы ветра во время грозы повалили дерево на территории детского сада в Володарском районе Брянска.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 августа, в микрорайоне Новостройка. Упавшее дерево находилось во дворе детского учреждения. К счастью, в выходной день детский сад был закрыт, и никто не пострадал.
Напомним, что 30 июля на улице Камозина в Бежицком районе Брянска рухнувшее дерево оборвало провода. Также в конце июля в Трубчевске дерево упало на торговцев арбузами.
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