Дерево упало на территории детского сада в Брянске

Порывы ветра во время грозы повалили дерево на территории детского сада в Володарском районе Брянска.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 августа, в микрорайоне Новостройка. Упавшее дерево находилось во дворе детского учреждения. К счастью, в выходной день детский сад был закрыт, и никто не пострадал.

Напомним, что 30 июля на улице Камозина в Бежицком районе Брянска рухнувшее дерево оборвало провода. Также в конце июля в Трубчевске дерево упало на торговцев арбузами.