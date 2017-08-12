В Брянске ночью сгорела отечественная «легковушка»
«Семерка» сгорела в ночь с воскресенья на понедельник в Бежицком районе Брянска.
О возгорании очевидцы сообщили на пульт спасателей в первом часу ночи. В одном из дворов на улице Литейной загорелся автомобиль ВАЗ-2107.
На место происшествия были направлены две пожарные машины. Пожар был потушен, причины возгорания устанавливаются.
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