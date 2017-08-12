Компьютерный мастер украл ноутбук у жительницы Брянска
25-летний безработный житель Брянска подозревается в мошенничестве.
По словам 43-летней потерпевшей, проживающей в Бежицком районе Брянска, она наняла мужчину, чтобы тот отремонтировал ее ноутбук. Однако молодой человек похитил компьютер и вовсе перестал выходить на связь.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, которым оказался 25-летний безработный местный житель. Похищенный ноутбук возвращен владелице.
В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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