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Компьютерный мастер украл ноутбук у жительницы Брянска

Опубликовано Сегодня, 13:51

25-летний безработный житель Брянска подозревается в мошенничестве.

По словам 43-летней потерпевшей, проживающей в Бежицком районе Брянска, она наняла мужчину, чтобы тот отремонтировал ее ноутбук. Однако молодой человек похитил  компьютер и вовсе перестал выходить на связь.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, которым оказался 25-летний безработный местный житель. Похищенный ноутбук возвращен владелице.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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