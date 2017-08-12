Компьютерный мастер украл ноутбук у жительницы Брянска

25-летний безработный житель Брянска подозревается в мошенничестве.

По словам 43-летней потерпевшей, проживающей в Бежицком районе Брянска, она наняла мужчину, чтобы тот отремонтировал ее ноутбук. Однако молодой человек похитил компьютер и вовсе перестал выходить на связь.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, которым оказался 25-летний безработный местный житель. Похищенный ноутбук возвращен владелице.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.