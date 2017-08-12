На улице Ульянова в Брянске горел пластиковый контейнер для мусора

Сообщение о возгорании в Бежицком районе Брянска поступило спасателям 14 августа в 13:46.

Пламя охватило пластиковый контейнер с мусором на улице Ульянова. На место пожара была направлена одна пожарная машина.

На полыхающий контейнер был подан ручной пожарный ствол. Уже в 13:56 возгорание было ликвидировано. Никто из людей не пострадал, причина загорания уточняется.