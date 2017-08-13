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Житель Брянска проведет более девяти лет в колонии за убийство соседа

Опубликовано Вчера, 18:28

Володарский районный суд Брянска признал 41-летнего местного жителя виновным в убийстве его 56-летнего соседа, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Вечером 18 мая мужчины выпивали вместе. В какой-то момент между ними возник конфликт. В пылу ссоры один из них восемь раз ударил второго ножом. Три удара пришлись в грудь. Один из них вызвал сильную кровопотерю, от которой мужчина скончался.

Государственным обвинителем по делу выступал прокурор области Александр Войтович. Кроме основного приговора, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с виновного морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу близких убитого. Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима.

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