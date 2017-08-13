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Чиновник из Брянской области ответит в суде за махинации с квартирой

Опубликовано Сегодня, 10:50

В отношении главы сельской администрации в Брянской области возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Как сообщают представители следствия, весной 2014 года глава администрации выделил гражданину квартиру из муниципального жилищного фонда. При этом мужчина не состоял на учете как нуждающийся в жилье. В дальнейшем квартира была приватизирована и оформлена в собственность его сестрой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.

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