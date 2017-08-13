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Ранее судимый житель Брянска вытащил деньги из ящика для пожертвований в храме

Опубликовано Сегодня, 11:56

Фокинский районный суд признал виновным жителя Брянска Алексея Кузнецова в краже из храма.

Днем 1 мая этого года неоднократно ранее судимый мужчина при помощи отвертки взломал ящик для пожертвований, установленный в храме на территории Фокинского кладбища.

Добычей вора стали 3400 рублей. Суд приговорил Кузнецова к одному году лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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