Ранее судимый житель Брянска вытащил деньги из ящика для пожертвований в храме
Фокинский районный суд признал виновным жителя Брянска Алексея Кузнецова в краже из храма.
Днем 1 мая этого года неоднократно ранее судимый мужчина при помощи отвертки взломал ящик для пожертвований, установленный в храме на территории Фокинского кладбища.
Добычей вора стали 3400 рублей. Суд приговорил Кузнецова к одному году лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Новости регионов
15 Августа, 2017
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