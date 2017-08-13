В Фокинском районе Брянска ночью сгорел жилой дом
Сообщение о возгорании в Фокинском районе города поступило на пульт оперативного дежурного в первом часу ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Пламя охватило крышу дома на улице Перекопской. При этом огонь в любую минуту мог переброситься на соседние дома.
На место вызова выехали сразу несколько расчетов пожарно-спасательных частей Брянска. Пожар тушили с помощью пяти пожарных стволов, работали четыре звена газодымозащитной службы.
Распространение огня на соседние дома удалось предотвратить. Пожар был потушен полностью лишь в половине третьего ночи. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
15 Августа, 2017
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