В Брянске грузовик переехал ногу водителю и протаранил две иномарки

В Брянске неуправляемый КамАЗ наехал на водителя и протаранил два легковых автомобиля на улице Романа Брянского.

По предварительным данным, 65-летний водитель грузовика оставил машину без присмотра. Большегруз покатился и переехал ногу водителю, после чего врезался в припаркованные автомобили марки Volvo S80 и Hyundai Solaris.

В результате ДТП водителю грузовика потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану пальцев ноги.