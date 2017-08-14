В Брянске грузовик переехал ногу водителю и протаранил две иномарки
В Брянске неуправляемый КамАЗ наехал на водителя и протаранил два легковых автомобиля на улице Романа Брянского.
По предварительным данным, 65-летний водитель грузовика оставил машину без присмотра. Большегруз покатился и переехал ногу водителю, после чего врезался в припаркованные автомобили марки Volvo S80 и Hyundai Solaris.
В результате ДТП водителю грузовика потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану пальцев ноги.
Новости регионов
16 Августа, 2017
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