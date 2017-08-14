Главврача брянской психбольницы задержали с поличным при получении взятки

Главного врача Брянской областной психиатрической больницы № 1 Игоря Зайцева подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба областного СУ СК России.

По версии следствия, главврач больницы получил 30 тысяч рублей за оформление медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

При этом, передача денег мужчине происходила под контролем правоохранительных органов.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Расследование продолжается.