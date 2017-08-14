28-летний мужчина утонул в озере Прорва в Брянске

Молодой человек утонул в озере Прорва в Советском районе города Брянска днем 16 августа.

Труп 28-летнего мужчины был поднят со дна озера водолазами. Как отмечают представители МЧС, парень утонул в необорудованном для купания месте.

На место происшествия работали двенадцать человек, в том числе спасатели, медики и полиция, а также четыре единицы техники. Обстоятельства происшествия и точная причина гибели устанавливаются.