28-летний мужчина утонул в озере Прорва в Брянске
Молодой человек утонул в озере Прорва в Советском районе города Брянска днем 16 августа.
Труп 28-летнего мужчины был поднят со дна озера водолазами. Как отмечают представители МЧС, парень утонул в необорудованном для купания месте.
На место происшествия работали двенадцать человек, в том числе спасатели, медики и полиция, а также четыре единицы техники. Обстоятельства происшествия и точная причина гибели устанавливаются.
Новости регионов
16 Августа, 2017
|+19
|$60
|€71
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Брянский филиал «Ростелекома» предлагает новым и существующим абонентам принять участие в акции «Мультирум в подарок».
Сотрудники Унечского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» рассказали детям, отдыхающим в летнем оздоровительном лагере «Ручеек» в Унечском районе, о правилах электробезопасности.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.