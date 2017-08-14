В Клинцах грабитель с ножом напал на женщину

39-летний житель Клинцов попытался отнять сумочку у прохожей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По словам потерпевшей, днем 15 августа на улице Дзержинского на нее напал вооруженный ножом мужчина и попытался отобрать сумочку.

30-летняя жительница села Рожны оказалась «не робкого десятка» и смогла оказать сопротивление грабителю, в результате чего мужчина поспешил скрыться с места преступления.

В этот же день подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался безработный 39-летний местный житель.

В отношении мужчины возбудили дело по уголовной статье «Разбой». Ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет с наложением крупного штрафа.