В Клинцах грабитель с ножом напал на женщину
39-летний житель Клинцов попытался отнять сумочку у прохожей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
По словам потерпевшей, днем 15 августа на улице Дзержинского на нее напал вооруженный ножом мужчина и попытался отобрать сумочку.
30-летняя жительница села Рожны оказалась «не робкого десятка» и смогла оказать сопротивление грабителю, в результате чего мужчина поспешил скрыться с места преступления.
В этот же день подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался безработный 39-летний местный житель.
В отношении мужчины возбудили дело по уголовной статье «Разбой». Ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет с наложением крупного штрафа.
Новости регионов
16 Августа, 2017
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