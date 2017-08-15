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Замдиректора брянской фабрики признали виновным в сокрытии налогов

Опубликовано Сегодня, 08:25

Заместителя генерального директора Брянской прядильно-ткацкой фабрики приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей за сокрытие налогов на сумму 15 миллионов рублей.

В обязанности обвиняемого на работе входил контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью, управление активами и свободными денежными средствами фабрики. У предприятия имелись долги по налогам. В период с июня по декабрь 2016 года он скрыл 15 миллионов рублей, чтобы помешать налоговым органам взыскать недоимку.

Приговор еще не вступил в силу.

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