Замдиректора брянской фабрики признали виновным в сокрытии налогов
Заместителя генерального директора Брянской прядильно-ткацкой фабрики приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей за сокрытие налогов на сумму 15 миллионов рублей.
В обязанности обвиняемого на работе входил контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью, управление активами и свободными денежными средствами фабрики. У предприятия имелись долги по налогам. В период с июня по декабрь 2016 года он скрыл 15 миллионов рублей, чтобы помешать налоговым органам взыскать недоимку.
Приговор еще не вступил в силу.
Новости регионов
17 Августа, 2017
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