Брянский суд отправил в тюрьму двух фальшивомонетчиц

Двум женщинам, обвиняемым в сбыте поддельных денег на территории Брянской области, суд вынес обвинительные приговоры, сообщает прокуратура Брянской области.

В суде установили, что с 28 мая по 6 июня 2017 года в магазинах и аптеках города Дятьково осужденные расплатились семью поддельными пятитысячными банкнотами.

За фальшивомонетничество одна из злоумышленниц проведет в заключении три года и восемь месяцев, вторая - три с половиной года.

«Матери двух малолетних детей суд отсрочил отбывание наказания до достижения ими 14-летнего возраста. Вторая женщина взята под стражу в зале суда», - прокомментировали в прес-службе прокуратуры.