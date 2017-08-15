Брянский суд отправил в тюрьму двух фальшивомонетчиц
Двум женщинам, обвиняемым в сбыте поддельных денег на территории Брянской области, суд вынес обвинительные приговоры, сообщает прокуратура Брянской области.
В суде установили, что с 28 мая по 6 июня 2017 года в магазинах и аптеках города Дятьково осужденные расплатились семью поддельными пятитысячными банкнотами.
За фальшивомонетничество одна из злоумышленниц проведет в заключении три года и восемь месяцев, вторая - три с половиной года.
«Матери двух малолетних детей суд отсрочил отбывание наказания до достижения ими 14-летнего возраста. Вторая женщина взята под стражу в зале суда», - прокомментировали в прес-службе прокуратуры.
Новости регионов
17 Августа, 2017
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