Водитель брянской маршрутки скончался за рулем от острой сердечной недостаточности
ДТП с участием маршрутки, следующей по маршруту № 38, произошло возле дома № 148 по улице Димитрова в Володарском районе Брянска утром 16 августа.
50-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer потерял сознание во время движения, в результате чего неуправляемый автобус врезался в столб на обочине. Помимо водителя в маршрутке находились еще восемь пассажиров.
Водитель скончался в карете скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти 50-летнего мужчины могла стать острая сердечная недостаточность.
Новости регионов
17 Августа, 2017
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