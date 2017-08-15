Водитель брянской маршрутки скончался за рулем от острой сердечной недостаточности

ДТП с участием маршрутки, следующей по маршруту № 38, произошло возле дома № 148 по улице Димитрова в Володарском районе Брянска утром 16 августа.

50-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer потерял сознание во время движения, в результате чего неуправляемый автобус врезался в столб на обочине. Помимо водителя в маршрутке находились еще восемь пассажиров.

Водитель скончался в карете скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти 50-летнего мужчины могла стать острая сердечная недостаточность.