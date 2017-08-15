В Брянске сгорел деревянный дачный дом

Пожар в садовом обществе в Советском районе Брянска произошел 16 августа в одиннадцатом часу вечера.

На место вызова были направлены пожарные расчеты и две автоцистерны. Прибывшие на место огнеборцы установили, что пламя охватило деревянный дачный дом площадью 21 квадратный метр. Пожар был потушен.

В результате возгорания никто из местных жителей не пострадал. Причины возгорания уточняются.