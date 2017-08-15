В Брянске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

ДТП, в результате которого пострадала 49-летняя женщина-пешеход, произошло 16 августа возле дома № 6 по улице Кольцова в половине третьего дня.

Водитель, личность которого до настоящего момента оставалась неизвестной, сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу. При этом, пешеходный переход на данном участке проезжей части отсутствует.

В результате происшествия женщина была госпитализирована. У пострадавшей диагностировали ушиб крестцово-поясничной области. Автомобилист, в свою очередь, скрылся с места ДТП в направлении улицы Красной Гвардии.

«В результате розыскных мероприятий было установлено, что к наезду причастен 46-летний местный житель», - отмечают в пресс-службе областного УГИБДД России.