В Брянске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП
ДТП, в результате которого пострадала 49-летняя женщина-пешеход, произошло 16 августа возле дома № 6 по улице Кольцова в половине третьего дня.
Водитель, личность которого до настоящего момента оставалась неизвестной, сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу. При этом, пешеходный переход на данном участке проезжей части отсутствует.
В результате происшествия женщина была госпитализирована. У пострадавшей диагностировали ушиб крестцово-поясничной области. Автомобилист, в свою очередь, скрылся с места ДТП в направлении улицы Красной Гвардии.
«В результате розыскных мероприятий было установлено, что к наезду причастен 46-летний местный житель», - отмечают в пресс-службе областного УГИБДД России.
Новости регионов
17 Августа, 2017
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