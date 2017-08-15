В Брянске эвакуировали поликлинику из-за бесхозного пакета
Врачей и пациентов городской поликлиники №5 эвакуировали в Брянске днем 16 августа.
Причиной переполоха в медицинском учреждении стал подозрительный бесхозный пакет, оставленный неизвестным.
На место прибыли полицейские, взрывотехники, а также кинологи. К счастью, никаких взрывчатых веществ в пакете обнаружено не было. Вместо этого в нем лежал оставленный кем-то мед.
Новости регионов
17 Августа, 2017
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