В Брянске эвакуировали поликлинику из-за бесхозного пакета

В Брянском регионе Московской железной дороги с 20 августа по 20 сентября пройдет акция «Безопасная железная дорога». Мероприятие организовано на всем полигоне столичной магистрали специально перед началом нового учебного года, когда дети выходят с длительных летних каникул. Главная цель – напомнить подрастающему поколению, а также взрослым правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности будущим первоклассникам и тем, кто по пути в школу пересекает железную дорогу.