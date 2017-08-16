В Брянске сгорел офис стройфирмы «Комфорт»
В ночь на 18 августа произошел пожар в здании строительной компании «Комфорт» в Брянске.
В первом часу ночи загорелось трехэтажное здание «Комфорта» по улице Крыловской в Советском районе. Пожарные прибыли на место в 0.46, через пять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя распространилось на площади 5 квадратных метров на первом этаже.
Пожар тушили с помощью двух ручных стволов, работали два звена газодымозащитной службы. Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли в 0.53.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить.
Новости регионов
18 Августа, 2017
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