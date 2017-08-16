В Брянске сгорел офис стройфирмы «Комфорт»

В ночь на 18 августа произошел пожар в здании строительной компании «Комфорт» в Брянске.

В первом часу ночи загорелось трехэтажное здание «Комфорта» по улице Крыловской в Советском районе. Пожарные прибыли на место в 0.46, через пять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя распространилось на площади 5 квадратных метров на первом этаже.

Пожар тушили с помощью двух ручных стволов, работали два звена газодымозащитной службы. Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли в 0.53.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить.