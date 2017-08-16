В Брянске водитель микроавтобуса сбил 58-летнего скутериста
Пожилой водитель скутера пострадал в результате столкновения с микроавтобусом Fiat Ducato в Брянске.
ДТП произошло 17 августа около 14.35 у дома № 35 по улице Чкалова в Фокинском районе. Как сообщили в городском ОГИБДД, 40-летний водитель Fiat Ducato, который ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Шолохова к парковке ТЦ «Ярмарка», протаранил скутер Yamaha под управлением 58-летнего водителя.
Скутериста доставили в больницу с переломом шиловидного отростка правой локтевой кости и ушибом правого плеча.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
18 Августа, 2017
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