В Брянске водитель микроавтобуса сбил 58-летнего скутериста

Пожилой водитель скутера пострадал в результате столкновения с микроавтобусом Fiat Ducato в Брянске.

ДТП произошло 17 августа около 14.35 у дома № 35 по улице Чкалова в Фокинском районе. Как сообщили в городском ОГИБДД, 40-летний водитель Fiat Ducato, который ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Шолохова к парковке ТЦ «Ярмарка», протаранил скутер Yamaha под управлением 58-летнего водителя.

Скутериста доставили в больницу с переломом шиловидного отростка правой локтевой кости и ушибом правого плеча.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.