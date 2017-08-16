Поиск по сайту

В Брянске водитель микроавтобуса сбил 58-летнего скутериста

Опубликовано Сегодня, 10:30

Пожилой водитель скутера пострадал в результате столкновения с микроавтобусом Fiat Ducato в Брянске.

ДТП произошло 17 августа около 14.35 у дома № 35 по улице Чкалова в Фокинском районе. Как сообщили в городском ОГИБДД, 40-летний водитель Fiat Ducato, который ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Шолохова к парковке ТЦ «Ярмарка», протаранил скутер Yamaha под управлением 58-летнего водителя.

Скутериста доставили в больницу с переломом шиловидного отростка правой локтевой кости и ушибом правого плеча.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

 860
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске водитель 47-й маршрутки с 18 пассажирами сбил пенсионера
  • В Брянске Fiat протаранил маршрутку, Mercedes и дерево
  • На Фокина в Брянске «Солен» протаранил Fiat Ducato
  • В Большом Полпино водитель «ВАЗа» сбил 28-летнего скутериста
  • На улице Урицкого в Брянске 47-я маршрутка попала в ДТП
    • Новости регионов
    История в Рославле. Тонущую девочку спас 24-летний парень
    11:44:14 18-08-2017
    8-летняя школьница едва не утонула на водоеме в Рославле 3 августа, на помощь пришел 24-летний местный житель Евгений Шкуратов, об этом сообщила интернет-версия газеты «Рославльская Правда».
    На канале Youtube опубликовали ретро видео смоленского концерта с участием Юрия Шатунова
    11:08:16 18-08-2017
    Видео концерта  в сети Интернет опубликовало «Авторадио Дискотека 80-х».
    В Смоленске собираются демонтировать самовольно установленные киоски и гараж
    10:46:37 18-08-2017
    Торговый киоск, павильон и металлический гараж в областном центре должны демонтировать, поскольку эти объекты были установлены самовольно, об этом сообщили в администрации города Смоленска.
    На дороге А-130 в Смоленском районе иномарка опрокинулась в кювет
    10:06:31 18-08-2017
    38-летний мужчина, пассажир иномарки Nissan Almera, получил телесные повреждения после ДТП, произошедшего на трассе А-130 в Смоленском районе 17 августа в половине девятого вечера, об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД региона.
    Инцидент в Ярцеве. Едва не погиб велосипедист
    09:51:12 18-08-2017
    Водитель велосипеда получил телесные повреждения, угодив в ДТП с участием неустановленного автомобиля на улице Горького в Ярцеве 17 августа, об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД региона.
    Подозреваемого в серии краж велосипедов задержали в Смоленске
    09:29:03 18-08-2017
    26-летнему смолянину приглянулся чужой велосипед, оставленный на приусадебном участке, и он решил его похитить, сейчас он задержан, и ему «светит» срок.
    18 Августа, 2017
    		 +27 $60€70
    Лента новостей
    Сегодня, 12:00
    В Мглине пятилетний мальчик погиб в ДТП: полиция ищет очевидцев
    Сегодня, 11:30
    В Брянске стартуют трехдневные сплошные проверки
    Сегодня, 11:00
    «Жаль, что вы не оценили тяжелый труд медработников»: в облбольнице ответили недовольным пациентам
    Сегодня, 10:30
    В Брянске водитель микроавтобуса сбил 58-летнего скутериста
    Сегодня, 10:00
    Сотрудник Брянской станции переливания крови «заминировал» машину
    Сегодня, 09:30
    В Брянске сгорел офис стройфирмы «Комфорт»
    Сегодня, 09:20
    Ребенок тяжело пострадал в ДТП под Мглином: полиция ищет свидетелей
    Сегодня, 08:40
    В центре Брянска в течение недели будут перекрывать движение
    Сегодня, 08:00
    Бывшего брянского губернатора Денина не пускают на свободу
    Вчера, 17:39
    Голубую ель, выкопанную возле Винного замка в Брянске, на удастся сохранить
    Вчера, 16:44
    В преддверии Дня города в Брянске проведут два субботника
    Вчера, 16:10
    В Брянске разыграют Кубок Николая Валуева по рыболовному спорту
    Вчера, 14:57
    В Брянской области на заводе «Электродеталь» загорелась электрощитовая
    Вчера, 13:59
    В Брянске эвакуировали поликлинику из-за бесхозного пакета
    Вчера, 12:40
    В Брянске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП
    Вчера, 11:46
    В Брянске сгорел деревянный дачный дом
    Вчера, 10:38
    Водитель брянской маршрутки скончался за рулем от острой сердечной недостаточности
    Вчера, 09:31
    Лжесотрудники прокуратуры вымогают деньги у брянских стоматологов
    Вчера, 09:09
    В Брянске ограничат парковку из-за празднования Яблочного спаса
    Вчера, 08:48
    Брянский суд отправил в тюрьму двух фальшивомонетчиц
    Вчера, 08:25
    Замдиректора брянской фабрики признали виновным в сокрытии налогов
    16-08-2017, 17:31
    От амнистированного брянского чиновника требуют возместить нанесенный ущерб
    16-08-2017, 16:57
    Брянское городское автотранспортное предприятие получило 14 новых автобусов
    16-08-2017, 15:26
    В Клинцах грабитель с ножом напал на женщину
    16-08-2017, 15:16
    28-летний мужчина утонул в озере Прорва в Брянске
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:19
    Александр Богомаз провел заседание антитеррористической комиссии Брянской области
    Вчера, 14:07
    Андрей Кулаженков: работа в «Мираторге» позволила вернуться из Москвы домой
    Вчера, 11:59
    Брянский филиал Россельхозбанка наращивает портфель привлеченных средств
    16-08-2017, 15:52
    Варяг прокачал пловцов Брянска
    16-08-2017, 15:45
    Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct
    Актуальные темы
    Происшествия Новость дня
    Град размером с яйцо побил крыши и урожай в Брянске
    Происшествия Новость дня
    Летевший из Брянска в Симферополь самолет экстренно сел в Краснодаре
    Новости Происшествия
    Чиновник из Брянской области ответит в суде за махинации с квартирой
    Происшествия Новость дня
    Водитель брянской маршрутки скончался за рулем от острой сердечной недостаточности
    Происшествия О главном
    Семеро брянцев осуждены за незаконные банковские операции на 74 млн рублей
    Новости партнёров
    Опора России
    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

    Ростелеком новости
    Телевидение от «Ростелекома» во всех телевизорах квартиры

    Брянский филиал «Ростелекома» предлагает новым и существующим абонентам принять участие в акции «Мультирум в подарок».

    МРСК новости
    Более 500 сотрудников Брянскэнерго повысили квалификацию в первом полугодии 2017 года

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала в первом полугодии 2017 года.

    РЖД новости
    Переезд  на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта в рабочее время в связи с ремонтом пути с 23 по 25 августа

    С 23 по 25 августа ежедневно с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтом пути для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 423 км, расположенный на станции Навля.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.